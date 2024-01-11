'Sandık Kokusu'nda Karsu, Hande ve Reha ile nasıl hesaplaşacak? SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı

'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde Karsu, Tılsım’ı Hande ve Reha ile birlikte görünce büyük bir öfke yaşadı. Tılsım’ın annesine onu istemediğine dair söylediği sözleri ise bölümün finaline damgasını vurdu. Derinden sarsılan Karsu’nun tüm bu sorunlarla nasıl mücadele edeceği, Reha ve Hande ile nasıl hesaplaşacağı merak konusu oldu.

'Sandık Kokusu’nun merakla takip edilen 5'inci bölümü; ABC1 20+’da 5.30 izlenme oranı 12.26 izlenme payı, AB grubunda 4.21 izlenme oranı 11.14 izlenme payı, Total’de ise 4.08 izlenme oranı 9.97 izlenme payı elde etti. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

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BEŞİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz’in dolabında Karsu’ya yakalanan Atilla, hırsızdan korktuğu için saklandığını söyleyerek yalanına herkesi inandırdı. Tılsım’ı devlet okulu konusunda ikna etmek isteyen ve çocuklarını mutlu edebilmek için çabalayan Karsu, Filiz’in evinde ufak bir kutlama organize etti. Bu sırada Reha ve Lale, parayla Tılsım’ın gözünü boyamak için plan yaptı. Tılsım’ı alıp alışveriş merkezine götüren Lale, ona ve çocuklara pahalı hediyeler aldı. Karsu’nun düzenlediği kutlamaya Atilla ve Ozan da katıldı. Saklandığı dolapta düşürdüğü silahını almak için fırsat kollayan Atilla, Deniz’le oynama bahanesiyle silahını almayı başardı. Bir giyim mağazasında iş bulan Karsu’nun ilk iş gününde yardımına Atilla geldi. İkili arasındaki samimiyet giderek ilerlerken, Reha ise kaleyi içten fethetmek için bu sefer Filiz’in hastane borcunu ödedi.

Karsu, çocuklarının Adana’da kalan sandıklarını almak için kayınvalidesini aradı ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Atilla, adamlarına sandıkları getirmeleri için talimat verdi. Sandıklar ertesi gün Karsu’nun kapısının önüne getirildi ancak Karsu bunu Reha’nın yaptığını düşündü. Reha da fırsattan istifade sandıkları üstlendi ve Karsu’yu yemeğe davet etti. Karsu yemeğe boşanma evraklarıyla gidince ikisi arasında büyük bir kriz çıktı.

Öfkesine hakim olamayan Reha sert sözler sarf etti, ardından Tılsım’ı okuldan almaya gitti. Karsu’dan habersiz Tılsım’ı alan Reha, finalde Hande ile buluştu. Karsu ise kızını Hande ile birlikte görünce deliye döndü. Tılsım, annesine onu istemediğini söyledi. Karsu, kızının tepkisi ve Reha’nın yaptıklarıyla bir kez daha büyük bir hüsrana uğradı.

Karsu, Atilla’yı dolapta görünce şok oluyor;

İşte bölümün finalinde Karsu’yu yıkan o anlar;

'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle 17 Ocak Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...