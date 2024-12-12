Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun 38'inci bölümüne Bora'nın Karsu'ya gideceğini söylemesi damgasını vurdu

        'Sandık Kokusu'nun 38'inci bölümüne Bora'nın Karsu'ya gideceğini söylemesi damgasını vurdu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 38'inci bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bora, Karsu'ya gideceğini söyledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 38'inci bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı.

        'SANDIK KOKUSU'NUN 38'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümü, Karsu’nun sarhoşken Bora’ya attığı ses kaydıyla başladı. Bora, Karsu yanındayken sesli mesajı fark etti ve Karsu’nun tüm engelleme çabalarına rağmen mesajı dinledi. Karsu, aşkını itiraf ettiği ve "Git Ayça ile ol" dediği sesli mesajı açıklamaya çalışırken, Bora aniden Karsu’yu öptü. Bu yakınlaşma sonrası Bora, ilişki yaşamaya hazır olduğunu ve hislerinin karşılıklı olduğunu söyledi. Ancak Karsu, çocukları sebebiyle ilişki yaşamaktan kaygılandığını ve ilişki yaşayamayacağını belirtti, ardından evden kaçar gibi gitti.

        Bora, Karsu’nun sesli mesajını dinledi;

        REKLAM

        Karsu’nun yardımına Irmak koştu ve Bora’yla ilişkilerinin neden olmaması gerektiğini hayal ettiler. Bu sırada Bora’ya destek olan Kıvanç da aynı şekilde Karsu ile neden bir ilişki yaşamamaları gerektiğini hayal etti. Eğlenceli dakikalar yaşatan bu hayallerin ardından, çocukların varlığı nedeniyle ilişkinin başlamaması gerektiğine ikisi de inandı.

        Bora ve Karsu evlendiklerini hayal ettiler;

        Tüm bunlar yaşanırken Ayça, Bora’yı geride bıraktığını göstermek için arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşı İpek, Ayça’yı abisi Ethem’in doğum günü yemeğine davet etti. Arkadaşının davetine biriyle geleceğini söyleyen Ayça, mecburen Hakan’dan yardım istedi. Önce kıyafet alışverişine çıkan Hakan ve Ayça, daha sonra birlikte davete katıldılar. Hakan, davette bilgisiyle Ayça’yı şaşırtmayı ve ilgisini çekmeyi başardı. İkilinin arasındaki çekişme keyifli anlar yaşattı ve neler olacağı merak konusu oldu.

        Ayça, Hakan’dan etkilendi;

        REKLAM

        Irmak ve Kıvanç, gece kulübünü canlandırmak için yeniden canlı müzik yapma kararı aldılar ve bu fikirlerini Hasan’la paylaştılar. Irmak ve Kıvanç’ın fikrini beğenen ve onlara destek olmak isteyen Hasan, Feryal Aksoy’u önerdi. Bu öneri sonrası Hasan, Feryal Aksoy’dan gece kulübünde sahne almasını rica etti. Feryal, Hasan’ın hatırı için teklifi kabul etti. Hasan, Filiz’e uygun bir dille Feryal Aksoy’dan yardım istediğini söylese de Filiz’in kıskanmasını engelleyemedi. Kulübün açılışında herkes oradaydı. Kıvanç ve Irmak ilişkilerinin başladığını açıkladılar ve herkesin tebriği sonrasında Feryal Aksoy sahneye çıktı. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan şarkılar söyledikten sonra, söylediği şarkıyı Hasan’a ithaf etmesi Filiz’in iyice kıskanmasına yol açtı.

        Feryal Aksoy şarkıyı Hasan’a ithaf etti;

        REKLAM

        Bölümün finalinde Bora, Karsu’ya bir süreliğine İsviçre’deki işlere odaklanacağını söyledi. Çocukları bırakmanın zor olacağını düşünen Karsu, Bora'nın "Sen gelmeyeceksin" demesi üzerine ne diyeceğini bilemedi. Bora, Karsu’dan "Gitme" demesini beklerken, Karsu o cesareti bulamadı. Karsu ve Bora aşkına ne olacağı merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Bora, Karsu’nun gitme demesini beklerken Karsu, her ne kadar gitmesini istemese de her şey için geç olduğunu düşünüyor. Filiz ise Hasan’ın onu aldattığını düşünüyor. Şüpheleri sonrası Feryal’in evine giden Filiz, Feryal’in merdivenden düşmesine sebep oluyor. Feryal’in başına gelenler yeni bölüme olan merakı artırırken Filiz, yardım amaçlı Gülnaz’ı çağırıyor. İkilinin komik anları yüzleri güldürürken Bora ve Karsu aşkında neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        'Sandık Kokusu’nun 39'uncu Bölüm Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar