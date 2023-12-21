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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun merak uyandıran dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

        'Sandık Kokusu'nun merak uyandıran dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu'nun merak uyandıran dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 00:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 01:44
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        'Sandık Kokusu'nun tanıtımı yayınlandı!
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        Karsu ve Filiz’in yüzleşip birbirine sert sözler sarf ettiği anların ekrana geldiği tanıtımda baş başa yemek yiyen Karsu ve Atilla’nın arasında başlayan arkadaşlık dikkat çekiyor. Atilla bir adam hakkında ona ders verilmesi konusunda emir verirken, Reha’nın saldırıya uğradığının görülmesi akıllara “Atilla, Reha’ya bir şey mi yaptı?” sorusunu getiriyor. Diğer tarafta Reha’nın kardeşi Lale’nin gelişiyle dengelerin nasıl değişeceği de merakla bekleniyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karsu ve Filiz yıllar sonra yeniden karşılaşınca, anne kız arasında duygu yüklü anlar yaşandı. Karsu, tüm kırgınlık ve küslükleri bir kenara bırakarak bir süreliğine annesinin yanına taşındı. Karsu’nun annesinin yanında kaldığını duyan Reha ise soluğu İstanbul’da aldı. Kendisini Karsu’ya affettirmeye çalışan Reha’nın çabaları sonuç vermedi. Karsu bir yandan çocuklarının derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha’nın yaptıklarıyla baş etmeye çalıştı. Kuzey ise anneannesi Filiz ve kiracı Atilla ile bağ kurmaya başladı. Atilla’yı seven Kuzey’in onun yanına gitmesi, Karsu’ya büyük bir korku yaşattı. Bu olay sayesinde Atilla ve Karsu tanıştı. Bölümün en çarpıcı anı ise final sahnesinde Atilla’nın hiç bilinmeyen bir yüzünün görülmesi oldu. Atilla, eline silahı alıp takım elbise giyerek bambaşka birine dönüştü. Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusu büyük bir merak konusu oldu.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Sandık Kokusu’nun 4. Bölüm Tanıtımı;

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        Sandık Kokusu yeni bölümüyle 27 Aralık Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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