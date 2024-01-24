'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, büyük ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu’nun bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Karsu’nun çocuklarıyla beraber hazırlandığı ve çok güzel gözüktüğü anların ekrana geldiği tanıtımda Atilla’nın hayran bakışları dikkat çekiyor. Irmak, ailesiyle barışmak istediğini söylerken, Karsu ve Filiz Irmak’ı gördükten sonra derinden sarsılıyor ve anne kız arasında izleyicileri de derinden etkileyecek dakikalar yaşanıyor.

REKLAM

SANDIK KOKUSU’NUN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Irmak ve Filiz yıllar sonra ilk defa karşılaşır. Filiz alelacele oradan uzaklaşır. Unutmaya çalıştığı geçmişle yüzleşen Filiz kendisini toparlamakta zorlanır. Reha, Karsu’nun çalışmasını engellemek için bir takım planlar yapar. Bu planlar acaba gerçekleşecek midir? Peki Reha’nın bu adımından haberdar olan Atilla karşı hamle olarak ne yapacaktır? Babasında kalmayı seçen Tılsım’ı bu kararından döndüren ne olacaktır? Filiz cephesinde ise site yöneticiliği yarışında heyecanlı dakikalar yaşanacak ve Filiz tüm siteyi bir araya getirecek bir davet düzenleyecektir. Fabrikasının yanma haberini alan Reha, Adana’ya dönecek, olay yerindeki esrarengiz çakmak akılları karıştıracaktır. Karsu ve Filiz’in yıllar sonra Irmak’la karşılaşmalarının verdiği ağırlık, geçmişle yüzleşmek zorunda kalmaları onları nasıl bir aşamaya getirecek, neler yaşayacaklardır?

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 7'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...