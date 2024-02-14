'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

14 Şubat Sevgililer Günü için yapılan bir konserde Cennet Sitesi sakinleri bir araya gelirken, eğlenceli anlar yaşanıyor. Reha ve Hande’nin de konserde olması dikkat çekerken, sahneye çıkan kişi Atilla için büyük bir sürpriz oluyor. Atilla’nın telaşlı hali akıllarda soru işaretleri bırakırken, Mert Melek’in Atilla’ya “Abi” demesi şaşırtıyor. Mert Melek isimli bu genç adamın gerçekte kim olduğu ve Atilla ile arasında geçenler merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atilla, Ozan’ın ölmesine neden olduğu için deliye dönmüş bir haldedir ve ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Ozan’ın bir anda ortadan kaybolmasını fark eden Karsu, Ozan’ı arayışa geçer. Irmak, Atilla’nın Karsu ile yakın olduğunu görünce ondan yardım ister. Atilla karışmak istemese de verdiği bir tavsiye acaba Irmak’a neler yaptıracaktır? Reha, Cennet Sitesi’nde bir ev tutar, Hande’yi de yanına alarak Karsu, Filiz ve Türkan’ı çıldırtmayı başarır. Bu ev işiyle birlikte Lale de siteye çokça gelip gitmeye başlar ve bu durum Atilla’nın kimliğinin açığa çıkmasında bir tehdit oluşturur. Sevgililer Günü kutlamalarına hazırlanan Cennet Sitesi sakinlerini ise bir sürpriz beklemektedir.

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 10’uncu bölüm 3'üncü tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...