Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Atilla’nın Karsu’ya işinde yardım ettiği ve ikilinin arasındaki samimiyetin giderek arttığı tanıtımda Karsu, Atilla’ya çocukları için hazırladığı sandıklardan bahsediyor. Bunun üzerine adamlarına emir veren Atilla, sandıkları Adana’dan alıp getirmelerini söylüyor. Sandıkları Reha’nın gönderdiğini zanneden Karsu, Hande’yi Tılsım’ın yanında görünce öfkeden gözü dönüyor. Kızını, Hande ve Reha’nın yanından alıp götürmek isteyen Karsu, Tılsım’ın sözleriyle büyük bir yıkım yaşıyor. Tılsım, annesini istemediğini söylüyor.

SANDIK KOKUSU’NUN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

REKLAM

Atilla, hırsızdan korkup saklandığını söyleyince ev ahalisi ikna olur. Karsu, Tılsım’ı devlet okulu konusunda ikna etmek adına küçük bir kutlama organize eder. Kutlamaya gelen Atilla, herkes gittikten sonra Deniz’le oynama bahanesiyle dolapta kalan silahını alır. Karsu, okul masraflarını çıkarmak için bir giyim mağazasında iş bulur ve çalışacağı giyim mağazasını düzenleyip toparlarken Atilla da yardıma gelir. Reha kaleyi içten fethetmek adına Filiz’in hastane borcunu öder. Çocukların sandığını almak için kayınvalidesini arayan Karsu, olumsuz yanıt alınca, Atilla adamlarına sandığı getirmeleri talimatını verir. Sandığı kapıda bulan Karsu, Reha’nın getirdiğini sanar. Reha da fırsattan istifade sandıkları üstlenir ve Karsu’yu yemeğe davet eder. Karsu yemeğe boşanma evraklarıyla gidince delirir ve Tılsım’ı okuldan alır. Tılsım babasıyla kalmak isteyince Karsu başka gerçeklerle yüzleşecektir.

İşte Sandık Kokusu’nun 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.