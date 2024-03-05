Karsu ve Atilla arasındaki aşk dolu dakikaların ekrana geldiği tanıtımda Reha’nın “Şimdi ocağıma düştün Atilla…” sözleri neler olacağına dair merak uyandırıyor. Atilla, babası Hasan’la karşı karşıya gelip Karsu hakkında açıklama yapmaya çalışırken, hayatında başka birinin olduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Atilla ve Lale’nin gelin ve damat olarak görülmesi ise izleyicileri şoke ediyor. Karsu’nun Atilla ve Lale’yi gelin ve damat olarak gördüğü anların damga vurduğu tanıtım akıllarda birçok soru işareti bırakıyor.

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SANDIK KOKUSU’NUN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atilla’nın Ozan adına Karsu’ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür. Atilla’nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale’yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir? Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla’nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan’ın yanında alır. Peki gerçekleri öğrenen Hasan, Karsu ve Atilla için nasıl planlar yapar? Diğer yandan Karsu ve Atilla buluşur. Bu onlar için çok özel bir gece olacaktır. Reha’nın keyfine diyecek yoktur. Lale ile ilgili önemli bir gelişme için sitede yemek düzenlemiş ve herkesi davet etmiştir. Peki herkesi şok edecek bu gelişme nedir?

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 13’üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...