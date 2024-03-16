Filiz’in “Çekilecek çilem bitmedi…” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Adnan’ın Filiz’i aradığı görülüyor. Lale’nin “Sen Karsu’ya aşık mısın?” sorusuna karşı Atilla’nın ne diyeceği merak konusu olurken; Filiz, Adnan’la ilgili gördüklerini Türkan’a anlatıyor. “Filiz gerçekleri Irmak’a söyleyecek mi?” sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Atilla ve Lale’nin evlendiğini öğrenen Karsu büyük bir yıkım yaşadı ve Atilla’nın Lale ile kendisini aynı anda idare ettiğini düşündü. Atilla ise Karsu’nun güvenliği için ondan uzak durmaya karar verdi ancak yaşadığı vicdan azabı ve aşk acısı ona zor anlar yaşattı. Davası çözülen Hasan Baba, kimseye haber vermeden hapisten çıktı. Atilla’dan gizli Karsu’yu araştırmaya başlayan Hasan’ın yolu Cennet Sitesi’ne düştü. Karsu’yu araştırdığı sırada tesadüfen Filiz’le karşılaşan Hasan, hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı.

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Kendisine yanlışlıkla çarpan Hasan’ı azarlayan Filiz, verdiği sert tepkiyle dikkat çekti. Hasan, hayatında ilk kez azarlandığı için önce şaşırsa da Filiz’in bu duruşu ve tavrı hoşuna gitti. İkilinin bu karşılaşmasından sonra yaşanacaklar izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı. Mert, Karsu’yu sahne aldığı mekana çağırarak onun kafasının dağılmasını istedi. Diğer taraftan Atilla’ya da bunu haber vererek ikisinin karşı karşıya gelmesini sağladı. Atilla, Karsu’dan özür dilemek için mekana gelirken; Karsu, onu hiç dinlemeden mekandan attırarak ne kadar öfkeli ve kırgın olduğunu net bir şekilde gösterdi. Bölümün en şoke eden olayı ise final sahnesinde yaşandı. Irmak’ın doktor randevusu için eski raporlarına ihtiyacı oldu. Filiz, Irmak’ın riskli hamileliğinden dolayı kendisi gidip almaya karar verdi. Adnan’ın iş için Ankara’da olduğunu sanan Filiz, eve gittiğinde onu başka biriyle yatakta bastı. Şoke olan Filiz’in şimdi ne yapacağı merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 15’inci bölüm tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...