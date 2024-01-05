Sandık Kokusu’nun merakla beklenen 5. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Karsu’nun küçük kızı Selin’in doğum gününün kutlandığı tanıtımda Karsu iş bulup çalışmaya başlıyor. Reha, Filiz’in hastane borcunu öderken; Filiz’in Karsu’ya Reha hakkında olumlu konuşup pişman olduğunu söylemesi izleyicileri şaşırtıyor. Tanıtımın en çarpıcı kısmı ise Karsu’nun, Reha ve Tılsım’ı Hande ile birlikte gördüğü anlar oluyor. Karsu’nun ne yapacağı merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Atilla’nın aslında mafya olduğu ve yazar kimliğiyle gizlendiğinin ortaya çıkması seyircileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Yaptığı baskında eli yaralanan Atilla, eve dönerken Karsu’yla karşılaşınca elini köpek ısırdığını söyledi. Karsu, Atilla’yı hastaneye götürdü, bu olay ikiliyi yakınlaştırdı. Reha’nın kız kardeşi Lale, Karsu’yu boşanmaktan vazgeçirmek için geldi. Reha ve Lale konuşup planlar yaptı ancak Karsu’nun kararından dönmeye hiç niyeti yoktu. Reha’nın kaba davranışlarına bir kez daha şahit olan Atilla’nın sabrı taştı, adamlarına Reha’ya bir ders vermelerini söyledi. Reha, Atilla’nın adamları tarafından saldırıya uğradı. Diğer tarafta Karsu, çocuklarını okula yazdırdı. Reha çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamadığı için zorlanan Karsu, giderek artan masraflar karşısında çaresiz kaldı. Karsu artık iş bulup çalışacağını söyledi. Deniz’i büyüten babası Ozan, İstanbul’a oğlunu görmeye geldi. Karsu, çocuklar ve Ozan hep birlikte Boğaz gezisine çıkarken, Ozan da İstanbul’a taşınmayı düşündüğünü söyledi. Bu fikre Karsu’dan destek geldi. Bölümün final sahnesinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Gece yine baskına gitmek için evden çıkan Atilla, siteye geri döndüğünde Filiz’e yakalandı. Siyahlar içinde birini gören Filiz, Atilla’yı hırsız sanıp herkesi ayağa kaldırdı. Panikle saklanmaya çalışan Atilla’yı Deniz gördü ve onu eve çağırdı. Atilla, Filizler’in evinde Deniz’in dolabına girip saklanırken, tam bu sırada Karsu oğlunun odasına geldi. Deniz’in üstünü değiştirmek için dolabın kapağını açtığında ise karşısında Atilla’yı buldu. Atilla’nın açıklaması ne olacaktı? Karsu ne yapacaktı? Tüm bu soruların yanıtı merakla beklenen 5. bölümde yanıt bulacak.

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İşte Sandık Kokusu’nun 5. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.