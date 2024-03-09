Sandık Kokusu’nun yeni tanıtımı yayınlandı
Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.
İşte Sandık Kokusu 14. Bölüm 2. fragmanı
Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.