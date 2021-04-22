Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe Belediyesi, bölgeden temin ettiği ata tohumlarını jeotermal serada çimlendirerek 70 bin domates, biber ve patlıcan fidesine dönüştürdü.

Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor
AA

Sandıklı Belediyesi, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde üç yıl önce peyzaj çalışmaları için çiçek yetiştirmek amacıyla kurduğu serada, bu sene bölgeden temin ettiği 2 asırlık ata tohumlarını üretmeye başladı.

Serada ekimleri yapılan domates, biber ve patlıcan tohumlarının çimlenme ve fideye dönüşme aşamaları, ziraat mühendislerince sürekli takip ediliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, jeotermal serada peyzaj çalışmaları için ürettikleri çiçeklerden arda kalan zamanlarda ilçenin yaklaşık 200 yıllık ata tohumlarını yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu ata tohumlarının yöredeki leziz ve meşhur domates, biber ve patlıcanları olduğunu dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu tohumlar için bir tohum bankası oluşturmuştuk. Daha sonra seramızdaki ziraat mühendislerimiz bu tohumları detaylı bir şekilde çalıştılar. Bugün seramızda yaklaşık 45 bin domates ile 25 bin biber ile patlıcan fidesi çimlenmiş durumda. Burada bu fidelerin büyümeleri sürekli takip ediliyor. İnşallah, ramazan bayramı öncesinde bu fidelerimizi ilçemizde ve köylerimizdeki hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Bu eşsiz damak tadına sahip sebzeler, onların bahçelerinde yetişecek."

- "Fide ve ürünlerle markalaşmayı planlıyoruz"

Çöl, oluşturdukları tohum bankasında yetiştirdikleri fidelerle ilgili gelişim sürecini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla paylaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da "ata tohumu" projelerine önem verdiğini anımsatan Çöl, "En kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de bu konuyu görüşeceğiz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız, ilçemizin diğer sebze çeşitleriyle ilgili de çalışmalar yapıyor. Bu güzel asırlık tohum çalışmalarını Sandıklı'mıza miras bırakacağımız için son derece mutluyuz." diye konuştu.

Tohumlar konusunda kentteki bir vatandaşın kendilerine destek olduğunu aktaran Çöl, şöyle devam etti:

"Bu tohumlar, bizim vizyonumuzu daha da açtı. Şu anda çalışmalarımız harika ve muhteşem bir şekilde gidiyor. İnşallah, bundan sonraki süreç içerisinde, ata tohumlarımız özelinde daha güzel fide ve ürünlerle markalaşmayı planlıyoruz. Daha sonraki yıllarda da Afyonkarahisar ve Türkiye geneline bu fidelerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Emeklerinden dolayı ziraat mühendislerimize de teşekkür ediyorum."

Ziraat Mühendisi İbrahim Armağan da jeotermal serada ektikleri ata tohumlarının fideye dönüşerek nesilden nesile aktarılmasının sağlanacağını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME