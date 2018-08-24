Sandnes - Viking maçı heyecanı

Sandnes ve Viking, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Sandnes 24 puanla 10. sırada, Viking 40 puanla 2. sırada bulunuyor. Sandnes, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Viking, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 289 kodlu maçı oynayanlar; Sandnes galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.40, Viking galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Sandnes son hafta oynanan Viking maçında 1-0 kazandı.

Viking ise Sandnes maçında 1-0 yenildi.

Sandnes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sandnes, kendi sahasında 14 gol attı, 10 gol yedi.

Viking ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viking, 22 gol atarken 17 gol yedi.

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