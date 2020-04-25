Barcelona, Brescia'nın genç orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Barcelona, Brescia'ya 60 milyon euro ve B takımından iki genç oyuncu teklif etti. Brescia'nın bu teklife henüz yanıt vermedi ve görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

Barcelona'nın gözlemci raporunda Sandro Tonali için 'Orta sahada Andres Iniesta sonrası aranan oyun kurucu ihtiyacını kapatacağı' cümlesi yer aldı.

2017 yazında profesyonel olan Sandro Tonali, bu sezon 23 lig maçına çıktı ve 1 gol atıp 5 asist yaptı.