Sandvikens IF - Tegs karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Sandvikens IF ile Tegs, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 22 puanlı Sandvikens IF 10. sırada bulunuyor, Tegs 16 puana sahip ve 14. sırada. Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tegs son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 546. İddaa'da Sandvikens IF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tegs kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sandvikens IF önceki hafta Vasteras SK FK mücadelesinde 3-1 kazandı.

Tegs ise IFK Lulea maçında 4-0 kazandı.

Sandvikens IF, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 16 gol yedi.

Tegs ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tegs, 9 gol atarken 15 gol yedi.

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