Sandy Hook katliamı: Eyalet mahkemesi silah şirketine dava açılabileceğine hükmetti

Sandy Hook katliamında AR-15 türü bir saldırı tüfeği kullanılmıştı.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki yüksek mahkeme, 2012'de 20'si çocuk 27 kişinin öldürüldüğü Sandy Hook katliamında yakınlarını kaybedenlerin, Amerikan silah üreticisi Remington şirketine dava açabileceğine hükmetti.

Eyaletin yüksek mahkemesinde 4'e karşı 5 oyla alınan karara göre, şirkete eyaletin tüketiciyi koruma yasaları temelinde dava açılabilecek.

Katliamda, saldırgan Adam Lanza tarafından kullanılan silahı üreten şirket hakkında alınan karar, böyle bir katliam vakasında silah şirketlerinin nadiren aldığı hukuki yenilgilerden biri.

Dokuz katliam kurbanının yakını ve olaydan sağ kurtulan bir kişi tarafından açılan davada Remington'ın ürettiği AR-15 tipi otamatik tüfeğin "askeri" pazarlama yöntemlerine dikkat çekiliyor.

Kurban yakınlarının avukatlarından Josh Koshoff, "Ailelerin amacı hep, Remington'ın AR-15 pazarını genişlemek ve Amerikalılar'ın güvenliği pahasına yüksek riskli kullanıcıları çekmek için giriştiği hesaplı ve kâr odaklı stratejiye ışık tutmak oldu.^dedi.

Şirket henüz bir açıklama yapmadı.

Dava süreci, Remington'ın düşen satış rakamlarını gerekçe göstererek geçen yıl iflas başvurusunda bulunmasıyla başta gecikti.

Remington aleyhine açılan dava 2016'da reddedilmiş ve geçen yıl da eyaletin en yüksek mahkemesinin önüne gelmişti. Davanın Amerikan Yüksek Mahkemesine taşınması bekleniyor.

ABD yasalarına göre, silah imalatçıları ve satıcıları, silahların suç olaylarında kullanılmasına karşı yasal korumaya sahip. Ancak, zararlı pazarlama faaliyetleri söz konusu olduğunda istisnalar olabiliyor.

Son yıllarda ülkede yaşanan bir dizi okul katliamı, Amerika'daki silah yasalarını yoğun bir şekilde gündeme taşımıştı.

Son yıllarda ülkede yaşanan bir dizi okul katliamı, Amerika'daki silah yasalarını yoğun bir şekilde gündeme taşımıştı.

Bazı silah satıcıları bunun üzerine belirli silahların satın alma yaşını 21'e yükseltti ve yarı-otomatik silah stoklamamaya başladılar.

Geçen ay da Temsilciler Meclisi, tüm silah satışlarında sicil kontrolü yapılmasını isteyen bir tasarıyı onayladı.

Tasarının karşıtları, bu değişikliklerin geçmişteki birçok okul katliamını durduramaya yaramayacağını söylerken, Başkan Donald Trump tasarının Senato'dan da geçmesi halinde veto edeceğini vurgulamıştı.

Lanza, okuldaki 20 öğrenci ve altı okul çalışanını öldürmeden önce annesini öldürmüştü. Polis, okulunun etrafını sararken de intihar etmişti.

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