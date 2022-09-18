TÜRKİYE VE ŞANGHAY ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay örgütü ile 2005 yılından beri ilgilendiğini Kazakistan ziyaretinde anlatmıştı. Cumhurbaşkanı konu ile alakalı,Putin'e "Zaman zaman bize takılıyorsun, dedim Putin’e. AB’nde ne işin var diyorsun… O zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi gelin bizi Şanghay Beşlisi’ne dahil edin, biz de AB’ni gözden geçirelim, şeklinde kendisine bir latife yaptım.” cümlelerini kurduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya şu ifadelerle son noktayı koydu, "Çok açık ve samimi söyleyeyim, bizim için aslında AB sürecini unutmak, kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Ama Türkiye’nin, çıkarları doğrultusunda her masada yeri olması gerektiğini düşünüyoruz.”