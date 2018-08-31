Sangju Sangmu - Chunnam Dragons rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Chunnam Dragons takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. 29 puanlı Sangju Sangmu 9. sırada bulunuyor, Chunnam Dragons 22 puana sahip ve 11. sırada. Sangju Sangmu, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Chunnam Dragons, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Chunnam Dragons kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu son hafta oynanan Jeonbuk Motors maçında 2-2 berabere kaldı.

Chunnam Dragons ise Pohang Steelers karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sangju Sangmu, 16 gol attı ve 17 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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