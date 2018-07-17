Sangju Sangmu - Gyeongnam FC rakamlar

Güney Kore K Lig 1 maçında Sangju Sangmu ile Gyeongnam FC, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. 22 puanlı Sangju Sangmu 7. sırada bulunuyor, Gyeongnam FC 29 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Sangju Sangmu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sangju Sangmu kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Gyeongnam FC sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sangju Sangmu son hafta oynanan Korean Police maçında 3-0 kazandı.

Gyeongnam FC ise Suwon City karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Sangju Sangmu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sangju Sangmu, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Gyeongnam FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gyeongnam FC, 14 gol atarken 10 gol yedi.