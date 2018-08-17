Sangju Sangmu - Jeju United sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Jeju United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 27 puanla 9. sırada, Jeju United 30 puanla 8. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jeju United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 260. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Jeju United kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sangju Sangmu son haftadaki Incheon United müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Jeju United ise Daegu karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Sangju Sangmu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sangju Sangmu, kendi sahasında 13 gol attı, 14 gol yedi.

Jeju United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jeju United, 15 gol atarken 13 gol yedi.

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