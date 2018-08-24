Sangju Sangmu - Jeonbuk Motors karşılaşma önü

Sangju Sangmu ve Jeonbuk Motors, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 28 puanla 9. sırada, Jeonbuk Motors 59 puanla 1. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jeonbuk Motors, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 257. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Jeonbuk Motors kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu önceki hafta Ulsan Horang-i mücadelesinde 4-1 yenildi.

Jeonbuk Motors ise Daegu karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sangju Sangmu, 14 gol attı ve 15 gol yedi.

Jeonbuk Motors, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeonbuk Motors 29 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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