Sanki dünyada değilmiş gibi hissettiren büyüleyici yerler!

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HOBBİTON TOURS - YENİ ZELANDA

Hobbiton Film Seti (Hobbiton Tours), Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi ve Hobbit film üçlemesi için kullanılan mekandır ve her iki üçlemede de Shire'daki Hobbiton kasabası gösterilir.