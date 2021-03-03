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Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, TEKNOFEST'i değerlendirdi

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "İlk defa geçen yıl Gaziantep şehrimizde TEKNOFEST'i gezme şansına sahip oldum. Minicik çocukların küçücük elleriyle neler yaptıklarını görmek, ülkem adına bana büyük gurur verdi. İnanıyorum ki ülkenin geleceği bu çocukların, gençlerimizin elinde." ifadelerini kullandı.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, TEKNOFEST'i değerlendirdi
AA

Sanko Holding açıklamasına göre, TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konukoğlu'nun TEKNOFEST'e ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

TEKNOFEST'in Türkiye'de düzenlenen en büyük teknoloji fuarı olduğunu anımsatan Konukoğlu, "TEKNOFEST, gençlerimize verilen en büyük fırsat. Geleceğimiz olan gençlerimizi eğer gelecekteki Türkiye'ye hazırlamak istiyorsak bunun hazırlıklarını yapması için bu organizasyona elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sanko Grubu olarak iki yıldan beri TEKNOFEST'e destek olduklarını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da desteğimiz sürecektir. İlk defa geçen yıl Gaziantep şehrimizde TEKNOFEST'i gezme şansına sahip oldum. Minicik çocukların küçücük elleriyle neler yaptıklarını görmek, ülkem adına bana büyük gurur verdi. İnanıyorum ki ülkenin geleceği bu çocukların, gençlerimizin elinde. Biz onlara bu fırsatları verdiğimiz takdirde neler yapabileceklerini görüyoruz. Lütfen hep birlikte TEKNOFEST'e ve gençlerimize sahip çıkalım. Artık gelecek uzayda. Uzaya gitmek için her türlü çalışmayı yapabilmenin fırsatı bu gençlere tanınacak fırsatlardır."

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Konukoğlu, "Bu fırsatları değerlendirin. TEKNOFEST'e katılmak için yapılan organizasyonlara ve yarışmalara katılabilmek için sizler fizibilitelerinizi yapın, bizler size destek olalım. Gelin hep birlikte lider bir Türkiye'yi oluşturalım." ifadelerini kullandı.

- Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirilmişti. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

Sanko Holding, bu yıl da TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alıyor.

Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Sanko Enerji bünyesindeki mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere danışmanlık desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenler ile projelerin değerlendirilme süreçlerine katılacak.

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