Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı

AA

Şanlıurfa'da hizmetlerini durduran AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti. Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. AVM'lere gelen vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı. Personelin de maske kullandığı AVM'de, müşterilerin de mağazalarda maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Kentteki bir AVM'nin halkla ilişkiler ve planlama müdürü Nevzat Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek "AVM'de düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Sosyal mesafenin korunması için görevlilerimiz çaba gösteriyor. Müşterilerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman'da da AVM'lerdeki iş yerleri hizmet vermeye başladı. Girişte yoğun tedbirler alınarak vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü alışveriş merkezinde yetkililer maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

- Malatya

Malatya'da da alışveriş merkezleri hizmet vermeye başladı. AVM görevlileri ateşleri ölçülerek içeri alınan müşterilere sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. AVM'lerde personel de yüz siperliği ve maskeyle görev yapıyor.

Her yarım saate bir dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığı alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarının yanı sıra bazı noktalarında dezenfektanlar bulunuyor.

,Müslüm Etgü,Fevzi Kemal Karagöz