Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.