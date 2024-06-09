Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa’da Batıkent Mahallesi’nde 4 Haziran’da, sokakta yürüyen Mustafa Şahin’e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 30 Mayıs'ta da kırsal Payamlı Mahallesi’nde Ufuk K. (16), başıboş köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.

Her iki köpekten alınan numunelerde yapılan incelemede kuduz vakası tespit edildi. İsimi açıklanmayan diğer 2 kişiyi ısıran köpeklerde ise kuduz vakasına rastlanmadığı ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valiliğince Batıkent ile Payamlı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine 'Dikkat kuduz risk bölgesi' yazılı tabela asıldı.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK'

Vatandaşların korkuya kapılarak tedirgin olduğu kuduz vakalarıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.05.2024 tarihinde Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi’nde, 03.06.2024 tarihinde de Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi’nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından 4 vatandaşımızın ısırıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, her iki vakada da sahipsiz sokak köpeklerinin kontrol altına alınarak tecrit edildiği, vatandaşlarımızın ise hiçbir gecikmeye meydan verilmeden tedavilerine başlandığı ve aşılarının yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen her iki olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Valimiz tarafından, belediyeler ve ilgili kamu kuruluşlarına kuduz vakalarına karşı aşılama çalışmalarının il genelinde bütün sokak hayvanlarını kapsayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması ve rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması talimatı verilmiş, ayrıca sokak hayvanları ile ilgili yapılacak bütün çalışmaların mevzuata uygun olarak ve hayvan haklarını ön planda tutan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Sokak hayvanları ve kuduz vakaları ile ilgili bütün gelişmeler ve alınması gereken tedbirler ilgili tüm kuruluşlarla birlikte Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.