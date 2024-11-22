Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş: 22.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:36
Mehmet Ceylan yönetimindeki otomobil ile Furkan Bingöl kontrolündeki otomobil Suruç-Mürşitpınar kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nebi Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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