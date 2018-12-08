Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.

Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU

Van'da da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi'nde bulunan bir binada arama yaptı.

Aramada keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve silaha ait 600 fişek, 6 kalaşnikof silaha ait şarjör ve 596 fişek, kütüklük, hücum yeleği ile askeri giyim malzemeleri ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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