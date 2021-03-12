Şanlıurfa'da 52 kilogram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda durumundan şüphe edilerek durdurulan 2 tır ve 1 otomobilde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, 52 kilogram eroin, 10 kilo 700 gram metamfetamin ve 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.