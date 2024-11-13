Şanlıurfa'da 76 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da 76 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 13.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:04
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 76 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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