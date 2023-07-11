Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi öldü

Şanlıurfa'da evinin önünde arının soktuğu kişi öldü
Şanlıurfa'da evinin önünde arının soktuğu yaşlı adam, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Giriş: 11.07.2023 - 12:04
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.
Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.
Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.