Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı

Şanlıurfa Valiliği, asılsız "bina çöktü" ihbarında bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu

Şanlıurfa'da asılsız
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da "Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde bina çöktü" ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat süren inceleme ve olay yeri tespitinin ardından ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Lütfen asılsız ihbarlarda bulunup halkı paniğe sevk etmeyin."ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremden 141 saat sonra enkaz bölgelerinden mucize kurtuluş haberleri geliyor- Deprem Haberleri
GÜNDEM 141. saatte enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor
Aile Destek Programı Şubat ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler kritik açıklamada! 2023 Aile destek Paketi başvuru şartları neler, ödemelere zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Aile Destek Programı Şubat ödemeleri
FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçemiz fay hattında! Doğu Anadolu fay hattında olan ilçeler listesi
GÜNDEM 110 ilçe fay hattında! İşte deprem riski olan ...
Zatüs-Savari Savaşı'nın Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Nedir? Zatüssavari Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?
GÜNDEM Zatüs-Savari Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çeşitli evraklar yok ediliyor” iddialarına cevap
GÜNDEM 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına yanıt
Tarihte Kurulmuş 16 Türk Devleti ve Kurucuları: Bilinen İlk Türk Devletleri ve Ortak Özellikleri
GÜNDEM Tarihte kurulmuş 16 Türk Devleti
Pön Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları: Pön Savaşlarına Hangi İmparatorluk Katılmıştır?
GÜNDEM Pön Savaşları tarihi, nedenleri ve sonuçları
Peçenekler Kimdir, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Peçeneklerin Türk Tarihindeki Önemi
GÜNDEM Peçeneklerin Türk tarihindeki önemi
Mukan Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Mukan Kağan Hangi Devletin Hükümdarıdır?
GÜNDEM Mukan Kağan kimdir, tarihte önemi nedir?
İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı
GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.