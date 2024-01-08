Şanlıurfa'da bekçilere ateş eden 2 şüpheli vurularak yakalandı
Şanlıurfa'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan biri silahlı 2 şüpheli kaçtı. Kovalamaca sırasında bekçilere ateş açan şüpheliler, silahla vurularak yakaladı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, "dur" ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi, ayaklarından silahla vurarak yakaladı.
AA'nın haberine göre; bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi'nde birinin üzerinde tabanca bulunan 2 şüpheliyi durdurup aramak istedi.
BEKÇİLERE ATEŞ AÇTILAR, VURULARAK YAKALANDILARFotoğraf: DHA
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya başladı. Bekçiler, kaçarken kendilerine silahla ateş açan şahıslara karşılık verdi.
YARALANAN ŞÜPHELİLER HASTANEYE KALDIRILDIFotoğraf: DHA
Olayda 2 şüpheli, ayağından vurularak yakalandı. Yaralı şahıslar, polisin olay yerine çağırdığı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.