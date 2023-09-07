Şanlıurfa'da cansız beden bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında cansız beden bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü
Giriş: 07.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:28
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Şeyhçoban Mahallesi'nden geçen sulama kanalında cansız beden gören vatandaşlar, durumu AFAD, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kanala girerek cansız bedeni çıkardı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.