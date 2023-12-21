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        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 06:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:02
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        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
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        Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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