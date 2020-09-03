Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü

AA

Kent merkezinde hal pazarındaki bir fırının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Depodaki odun ve plastik kasaların da tutuştuğu yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Müdahale esnasında bir itfaiye eri elinden yaralandı, 2'si de dumandan etkilendi.

İtfaiyecilere, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte kontrol altına aldığı ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.