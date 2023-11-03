Şanlıurfa'da devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı
Giriş: 03.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:26
Sislice Mahallesi yakınlarındaki tarladan dönenlerin bulunduğu arabanın atı kontrolden çıktı.
Devrilen at arabasındaki A.R.G, Y.G, A.G. ile H.G. yaralandı.
Hafif yaralanan 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.