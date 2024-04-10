Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'da yer alan habere göre 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DUVARI YIKIP MÜDAHALE ETTİLER Yaklaşık 3 saattir süren yangına 17 itfaiye aracı ve su tankerleri destek veriyor. Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak müdahale hızlandırıldı.