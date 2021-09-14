Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Organları 2 kişiye umut oldu!

AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün tepe yönetimi ve emniyet mahrem imamıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde operasyon düzenlendi.

Aralarında 4 kamu çalışanının da olduğu 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildi.