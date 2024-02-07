Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.D'nin yerini tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.D. yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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