Fırıncılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kavga, dün akşam saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede fırın işleten Ramazan Çakmak, 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı. 50 liralık indirim haberi üzerine aynı mahallede fırın işleten Necmi Aslan, meslektaşları ile tartıştı.

Kısa sürede tartışma iki fırının çalışanlarının da katılmasıyla büyüyerek; taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Hasan Çakmak (17), Aziz Çakmak (42), Ramazan Çakmak (55) ve Necmi Arslan (47) yaralandı. Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.