AA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir hayırsever, ödeme güçlüğü çeken kişilerin mahalle bakkalındaki borcunu ödedi.

Aydın Mahallesi'nde bulunan bakkala gelen bir hayırsever, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, borcunu ödemekte zorluk yaşayan kişilerin veresiye defterinde yazan borçları için ödeme yaptı.

Bakkal sahibi Salih Şaylı, yaptığı açıklamada, hayırseverin kimseye kimliğinin açıklanmamasını isteyerek ödeme yaptığını aktararak, "Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın borçlarını ödeyen hayırseverden Allah razı olsun. Böyle hayırsever insanlarımızın daha fazla olmasını istiyoruz. İnsanların birlik beraberlik içinde olmasını istiyoruz. Ne kadar çok verirsen Allah daha fazlasını verir." dedi.