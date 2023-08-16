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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da güvercin tartışması cinayetle bitti! 16 yaşında parke taşı ile öldürüldü!

        Güvercin için parke taşı ile öldürüldü!

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, güvercin meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 16 yaşındaki çocuk, başına parke taşı vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki kardeş gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:16
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        Güvercin için parke taşı ile öldürüldü!
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        Şanlıurfa'da olay, dün gece, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem (16) ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) isimli kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.

        BAŞINA PARKE TAŞIYLA VURDULAR

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Acil serviste tedavi altına alınan Badem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. ile M.A.K. kardeşleri gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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