Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayanlara para cezası

Tayland'da hükümet karşıtı protestocuların iki liderinin gözaltına alınması protesto edildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekiplerce son iki günde karantina kararı uygulanan 1111 hane ziyaret edilerek, hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Denetimlerde adreslerinde bulunmayan 3 kişiye, karantina tedbirini ihlal etmekten dolayı toplam 9 bin 450 lira ceza verildi.

Ekipler, vatandaşlara ilaçlarını aksatmadan kullanmaları, evlerinden çıkmamaları ve kimseyi kabul etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu.