Şanlıurfa'da kolon kesen 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edilen 2'si müteahhit 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli için ise gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.