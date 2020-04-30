Şanlıurfa'da Kovid-19 için ilk

AA

Hastane Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının tedavisi henüz tam olarak bulunamadığını fakat immün plazma tedavisinin bu hastalık için bir umut olabileceğini söyledi.

Hastalığın Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulanmaya başlandığını anlatan Güzelçiçek, "Dünya Sağlık Örgütü 8 Nisan'da, Sağlık Bakanlığımız da 10 Nisan'da plazma tedavisi için çalışma başlattı. Bu yöntemle, daha önce Kovid-19 hastalığını geçirip iyileşmiş, sonrasında iki kez test sonuçları negatif çıkmış, iyileşmesinin üzerinden 14 gün geçmiş ve son yapılan testi de negatif çıkmış kişilerden plazma bağışı alınarak ihtiyaç duyulması halinde başka hastalara transfüze edilecek." dedi.

Güzelçiçek, immün plazma tedavisinin hastaya pasif bağışıklık sağladığını aktararak, bu tedavi yönteminin yeni ama tüm dünya için umut verici olduğunu belirtti.

Kovid-19'u yenen ve isminin açıklanmasını istemeyen gönüllü bir hastanın hastaneye ilk plazma bağışını yaptığını aktaran Güzelçiçek, şunları kaydetti:

"Hastanemizde ilk kez bugün Kovid-19'u yenmiş bir hastamız gönüllü plazma bağışı için hastanemize başvurarak bağışta bulundu. Biz ondan aldığımız immün plazmayı Bakanlığımızın uygun gördüğü başka bir hastaya zamanı geldiğinde transfer etmiş olacağız. Biz bütün Kovid-19'u atlatmış kişilerden plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz. Çünkü halen Sağlık Bakanlığının her geçen gün açıkladığı iyileşen hasta sayılarında artışlar görüyoruz. Bu durum çok önemlidir ve plazma bağışlarında artışlara vesile olacaktır. Halen yatışı devam eden hastaların bir kısmı yoğun bakımda, bir kısmı da entübe durumda. Bu hastaların iyileşmesi için sağlıklı hale gelmiş uygun kişilerden immün plazma bağışı yapılması çok önemlidir. Bu hastalıktan bir kişinin bile kurtulması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz."