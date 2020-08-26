Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 197 bin 550 lira ceza uygulandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda kentte 469 ekibin katılımıyla dün gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 256 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirildi.

Pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adreslerini de kontrol eden ekipler, adreslerinde bulunmayan 11 kişiye ulaşarak evlerine dönmelerini sağladı.

Yapılan çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 120 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 43 iş yeri ve 57 kişiye ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 197 bin 550 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, Pandemi Çağrı Merkezi de son 24 saatte 439 izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşa mobil sağlık hizmetinin ulaştırılmasını sağladı.