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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:21
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        Kuyumcuya silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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        Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya, kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan Eyyüp A, Nurullah T. ve İbrahim Halilullah T. çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Eyyüp A. ve Nurullah T, kurtarılamadı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı yaparak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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