Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı Şanlıurfa imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri...

2024 ŞANLIURFA İMSAKİYESİ 12 Mart 2024 Salı: 18:36 13 Mart 2024 Çarşamba: 18:37 14 Mart 2024 Perşembe: 18:38 İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN