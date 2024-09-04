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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'da, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 17 yaşındaki Selim Şahap yaşamını yitirdi, Muhammet Hanif Mermerdaş ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 23:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:15
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        Otomobil ile bisiklet çarpıştı
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        Kaza, akşam saatlerinde Haliliye Mahallesinde meydana geldi. Karaköprü yönüne ilerleyen M.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Selim Şahap, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
        #selim şahap
        #haberler
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