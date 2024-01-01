Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

H.Y. yönetimindeki otomobil, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü Bulvarı'nda önce A.M. kontrolündeki hafif ticari araca, ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun demir tabela direğine çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.F.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.